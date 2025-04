Truffano un’anziana con il metodo del finto carabiniere, due arresti. Recuperata refurtiva per 20mila euro

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Avevano preso di mira un’anziana e messo in atto l’ennesimo raggiro con il noto metodo del finto carabinieri. Due uomini, un 48enne e un trentenne, sono stati arrestati a Vibo Marina, proprio dai carabinieri, per truffa aggravata. I due si erano presentati nei pressi dell’abitazione della vittima dopo averla contattata telefonicamente. Uno di loro si era finto carabiniere ed aveva riferito alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente.

Alla vittima rimasta scossa dalla notizia era stato proposto di consegnare immediatamente una somma di denaro e oggetti di valore per sistemare la situazione. Così i truffatori si erano impossessati di gioielli per un valore di circa 20 mila euro. A impedire che truffa andasse a buon fine sono stati i carabinieri di Vibo Marina che hanno agito con il supporto dei militari della Sezione radiomobile e del Nucleo operativo già presenti nella zona perché allertati dalla segnalazione arrivata da alcuni cittadini che avevano notato la presenza di soggetti forestieri. Proprio l’atteggiamento dei due, notato nei pressi dell’abitazione dell’anziana, ha insospettito i militari che sono intervenuti immediatamente. Bloccati e identificati, sono stati trovati in possesso della refurtiva e condotti in caserma.