Truffa un gioielliere online sui preziosi di Gerardo Sacco, denunciata una donna

VIBO VALENTIA – Un gioielliere di Vibo ha denunciato alla Polizia di Stato di essere stato truffato da un cliente che, a seguito della contrattazione online per l’acquisto di alcuni gioielli del marchio “Gerardo Sacco”, attraverso alcuni raggiri era riuscito a convincerlo a spedire la merce con urgenza, atteso che il prezioso sarebbe stato un regalo per una imminente festività, riservandosi di pagare subito dopo.

Nonostante i reiterati tentativi da parte del negoziante di ricevere il dovuto pagamento, l’interlocutore ha continuato per diverse settimane ad accampare scuse e giustificazioni per il mancato pagamento delle somme pretese, ritenendo per se i beni indebitamente sottratti. La vittima ha così deciso di rivolgersi alla Polizia per sporgere formale denuncia per la truffa on-line che aveva subìto e, a seguito delle attività d’indagine, anche di carattere informatico, è stata identificata una donna che si era appropriata dei gioielli indebitamente sottratti al gioielliere. I preziosi sono stati recuperati a seguito di una perquisizione presso il domicilio dell’indagata.