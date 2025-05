Truffa del “finto carabiniere” ad un’anziana di 88 anni, arrestati due giovani

- Advertisement -

SERSALE (CZ) – Sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza con l’accusa di truffa in concorso ai danni di persona anziana, due giovani provenienti dalla Campania, rispettivamente di 26 e 19 anni. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione relativa ad una truffa ai danni di una signora 88enne di Sersale. L’anziana donna poco prima, aveva ricevuto una telefonata sulla propria utenza fissa da parte di un soggetto che, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, le aveva detto che suo nipote aveva causato un grave sinistro stradale con feriti e che sarebbe stato necessario il pagamento di una cauzione per liberarlo.

Poco dopo, a casa della signora si è presentato un complice, che si è fatto consegnare 1.200 euro in contanti e alcuni monili in oro. I militari di Sersale hanno quindi raccolto la denuncia della vittima e diramato le ricerche del veicolo utilizzato per compiere la truffa. I presunti autori sono stati rintracciati ed individuati a bordo di un’autovettura da parte di una pattuglia dei Carabinieri che, all’esito delle operazioni di perquisizione, ha trovato i due giovani in possesso del denaro e dei preziosi sottratti alla vittima di truffa. Il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto e, dopo il giudizio direttissimo, ha applicato, su richiesta degli imputati e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di 1 anno ed 1 mese di reclusione, oltre al pagamento di 650 euro di multa.