Truffa da 80 mila euro sul pellet, finta vendita online: 26enne in manette

GENOVA – I finanzieri del Comando Provinciale di Savona, coadiuvati da personale del locale Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un giovane ventiseienne crotonese, ritenuto responsabile dei reati di truffa aggravata e molestie telefoniche.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sulla base degli elementi raccolti dalla Compagnia di Albenga (Savona), riguardanti una truffa online, per un ammontare di circa 80.000 euro, perpetrata ai danni di un soggetto residente nel territorio ingauno nel corso del 2023. Secondo la tesi investigativa, pienamente condivisa dalla locale Autorità Giudiziaria, l’artefice della frode, già gravato da plurimi precedenti specifici, è riuscito a suggestionare la propria vittima, promettendole falsamente, tramite l’invio di numerosissimi messaggi, sia scritti sia vocali, l’invio di ingenti quantitativi di pellet, posti in vendita su piattaforme online quali Facebook Marketplace e Subito.it a prezzi vantaggiosi, inducendola a corrispondere ingenti somme di denaro senza, però, recapitare mai alcun prodotto commercializzato.