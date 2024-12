Trovato senza vita nella camera di un Hotel. Mistero sulla morte di un operaio 58enne

- Advertisement -

POLICASTRO BUSSENTINO (SA) – Mistero sulla morta di un 58enne di Vibo Valentia rinvenuto morto ieri all’interno della propria camera di un albergo del Golfo di Policastro. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri quando un collega preoccupato per non averlo visto al lavoro, si è recato in albergo ed ha scoperto il cadavere. L’uomo si trovava a Policastro Bussentino per lavoro insieme ad altri colleghi, per un servizio di guardiania presso i cantieri ferroviari attivi in zona.

Sul posto del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri per effettuare gli accertamenti del caso. La Procura presso il tribunale di Lagonegro ha aperto un fascicolo al fine chiarire la causa del decesso. La salma si trova presso la sala mortuaria dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri in attesa dove dell’ispezione esterna del cadavere che potrebbe essere effettuata nella giornata di oggi.