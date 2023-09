REGGIO CALABRIA – I carabinieri della Stazione di Archi hanno arrestato un 31 enne reggino trovato in possesso di quasi un kilo e mezzo di marijuana.

I militari dell’Arma l’hanno sorpreso in possesso della droga riposta all’interno di uno scantinato, in parte già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato illegale reggino. L’uomo è stato arrestato e al termine del giudizio di convalida è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.