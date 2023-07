Trovato in possesso di droga durante un controllo, arrestato un 21enne

CATANZARO – I carabinieri di Catanzaro Lido, hanno tratto in arresto un giovane, classe 2002, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata a successiva attività di vendita.

In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno sottoposto il giovane a controllo personale, veicolare e domiciliare, trovandolo in possesso di circa 27 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in varie dosi, di materiale per il confezionamento e la pesatura nonché di una somma pari a 355 euro. L’arrestato, a seguito delle formalità di rito, è stato messo in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.