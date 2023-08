Trovato il 39enne che si era perso nella zona di Montalto in area Parco nazionale dell’Aspromonte

SAN LUCA – È stato ritrovato dai tecnici della Stazione alpina Aspromonte del Cnsas Calabria e da un vigile del fuoco, il 39enne disperso da ieri nella zona di Montalto in area Parco nazionale dell’Aspromonte nel territorio di San Luca. L’uomo era uscito di casa con l’intento di raggiungere a piedi il Santuario di Polsi.

Le ricerche, riprese intorno alle sei si sono concentrate in un’area molto impervia, a Passo della Sibilla, dove il trentanovenne è stato ritrovato in buone condizioni. Impegnati nelle ricerche anche i vigili del fuoco di Reggio Calabria e i carabinieri e i carabinieri forestali delle Stazioni di Bagaladi, San Luca, Oppido, Delianuova e Bianco. Si sta procedendo al recupero. Allertato per eventuali esigenze successive l’elicottero del Quinto Reparto volo della Polizia di Stato di Reggio.