Trovate armi e munizioni sottoterra: fermate due persone

FABRIZIA (VV) – I carabinieri di Fabrizia, con l’ausilio del reparto cacciatori Calabria, hanno rinvenuto nelle campagne del comune montano diverse armi e munizioni. Nascoste e sotterrate sono state trovate diverse pistole, tre fucili e relativo munizionamento.

In una adiacente legnaia, poi, è stata trovata una carabina del tipo “libera vendita” e una bomba carta di quelle utilizzate nel periodo natalizio. Sul posto sono intervenuti anche i militari del reparto artificieri per le verifiche del caso. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha disposto il fermo di due soggetti indiziati di essere coloro che avevano la disponibilità delle armi rinvenute. Entrambi i soggetti sono difesi dagli avvocatiti Latassa e Scarmato e nelle prossime ore compariranno davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia e l’eventuale convalida del fermo.