Trovata senza vita in strada. Si indaga sulla morte di una 44enne

SQUILLACE( CZ) – Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nelle prime ore di questa mattina nel comune di Squillace nel catanzarese. Si tratta di una 44enne trovata morta in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le prime indagini per cercare di capire cosa abbia provocato il decesso della donna ed hanno ascoltato anche il compagno. Dalle primissime ipotesi potrebbe essersi trattato di un malore. La donna aveva partecipato con alcuni amici ad una festa in spiaggia. Sul posto anche il medico legale.

