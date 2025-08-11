HomeCalabria

Trovata morta in casa, giallo sulla morte di una donna di 57 Anni: si indaga sul decesso

Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria: a lanciare l'allarme l'amica che non riusciva a mettersi in contatto con lei

REGGIO CALABRIA – Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria. In seguito a una segnalazione, il ritrovamento è avvenuto in un’abitazione in via Reggio Campi dove sono intervenuti gli agenti della polizia locale ai quali non è rimasto altro che constatare il decesso della donna che viveva da sola anche se, in alcuni periodi, si fermava da lei un’amica.

E’ stata proprio l’amica, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, a lanciare l’allarme considerando alcune pregresse patologie che la donna stava curando da poco tempo. Sul posto è intervenuto il medico legale. Attese le modalità del rinvenimento, è stato immediatamente informato il sostituto procuratore di turno che ha avviato le indagini e ha disposto ulteriori accertamenti e approfondimenti investigativi per accertare le cause della morte.

La salma è stata trasportata nell’obitorio del Grande ospedale metropolitano ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è escluso che il magistrato disponga l’autopsia nelle prossime ore.

De Salazar intossicazione da Botulino Cosenza Annunziata

Inchiesta sul botulino a Diamante, salgono a 10 gli indagati per le intossicazioni e...

Tirreno
PAOLA (CS) - C'è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui casi di intossicazione...
Incendio Zumpano

Incendio a Zumpano ritorna a divampare: vigili del fuoco e canadair in azione per...

Area Urbana
ZUMPANO (CS) - Vigili del fuoco sono in queste ore a lavoro per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre)...
sede-pd-calabrese_Lamezia

Centrosinistra in corsa contro il tempo: vertice a Lamezia per scegliere il rivale di...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - E' iniziata, nella sede del Pd calabrese, a Lamezia Terme, la riunione del centrosinistra allargato per giungere alla definizione del...

Si rinnova la collaborazione tra il Parco Sila ed i "Pastori Custodi" contro gli...

Provincia
CAMIGLIATELLO SILANO - Con l'incontro svoltosi al Centro Visite Cupone, si rinnova il progetto "Il Pastore Custode del Parco Nazionale della Sila", un'iniziativa che...
ombrelloni-Rossano

Ombrelloni piazzati e posti bloccati a Zolfara di Rossano. La denuncia: «qui regole calpestate»

Ionio
COSENZA -  Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della nostra lettrice Roberta che lamenta la 'cattiva abitudine' di piazzare ombrelloni e lettini sulla spiaggia di...

