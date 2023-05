Troppo rumore e polvere, s’infuria col vicino e lo accoltella: in arresto 55enne

SIMERI CRICHI (CZ) – Nel pomeriggio dello scorso 29 aprile, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sellia Marina hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio un uomo di 55 anni di Simeri Crichi, il quale, a seguito di un acceso diverbio per motivi riconducibili a cattivi rapporti di vicinato, ha aggredito con un coltello l’inquilino dell’abitazione adiacente alla sua, tentando con plurimi fendenti di colpirlo mortalmente. Quel giorno, la vittima e un suo amico si erano recati nell’abitazione estiva di Simeri Mare per sostituire dei climatizzatori, in ragione dell’approssimarsi della stagione estiva. Nonostante questi lavori fossero stati preavvisati, il rumore e la polvere generata hanno fatto perdere la calma al 55enne, che dopo una prima lite verbale è venuto alle mani con il vicino, e i due uomini si sono picchiati attraverso la recinzione che separa le rispettive abitazioni.

Lite tra vicini sfocia con un accoltellamento

La lite è terminata dopo pochi minuti. Tuttavia, quando la vittima e l’amico stavano per andare via hanno trovato vicino alla loro vettura, ad aspettarli, il 55enne che con fare minaccioso ha estratto da una tasca del gilet un coltello a serramanico e si è avventato sul vicino, sferrando vari fendenti all’altezza dell’addome e del collo, provocandogli, fortunatamente, solo ferite da taglio superficiali. La vittima, terminata l’aggressione, ha immediatamente chiamato il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, ed i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, giunti sul posto, hanno trovato l’aggressore ancora in casa, visibilmente scosso.

Nove coltelli a serramanico in casa dell’aggressore

Un’accurata perquisizione domiciliare ha consentito anche di rinvenire in casa 9 coltelli a serramanico di varia tipologia e dimensioni, tra cui quello utilizzato per l’aggressione. Valutata la gravità della situazione, i Carabinieri hanno dichiarato in arresto il 55enne per tanto omicidio e lo hanno condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria. In data 2 maggio 2023 l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.