HomeCalabria

Troppi cinghiali, Molinaro (FdI) propone di aumentare i giorni di caccia: «Danni esponenziali»

Il consigliere regionale spiega che i danni agli agricoltori calabresi e alla filiera agroalimentare sono alti. Le conseguenze? Un marcato abbandono di aree agricole, forestali, produttive e problemi di sicurezza

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – “L’azione di un esercito di selecontrollori è stata finora insufficiente a diminuire la presenza dei cinghiali, che sta determinando in modo esponenziale i danni agli agricoltori calabresi e alla filiera agroalimentare. Infatti, è evidente un marcato abbandono di troppe aree agricole, forestali, produttive e problemi di sicurezza sulle strade e in generale per i cittadini. La presenza incontrollata dei cinghiali non può essere più sottovalutata”. Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Pietro Molinaro parla della presenza massiccia dei cinghiali e chiede l’allungamento del periodo di caccia.

“Manca ormai una esatta percezione della vastità della presenza degli ungulati, con uno sviluppo incontrollato della fauna selvatica; però è tangibile l’abbandono dei terreni sia quelli per uso domestico che ad uso imprenditoriale e gli agricoltori subiscono una decurtazione di reddito, perché vi sono meno prodotti da raccogliere e da rivendere. Seminare, coltivare non conviene, i cinghiali – chiosa il consigliere regionale Molinaro – raccolgono per loro! Cresceranno, dunque, la desertificazione e lo spopolamento nei piccoli centri”.

“Le aree rurali, senza più la necessaria manutenzione garantita dal contadino, producono effetti devastanti sull’ambiente ad esempio con gli incendi. Al di là del piano straordinario occorre – propone Molinaro – attuare decisioni ed azioni a presa rapida come aumentare i giorni di caccia. Oggi in Calabria la caccia al cinghiale è prevista dal 1° ottobre al 31 gennaio e per tre giorni a settimana. Sono pochi! Occorre correre subito ai ripari. Da non sottovalutare – conclude – che ormai i pronunciamenti della suprema Corte di Cassazione impongono alle amministrazioni pubbliche il risarcimento dei danni”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

deficit idrico

Deficit idrico in Calabria, il Cdm proproga lo stato di emergenza per diversi Comuni...

Provincia
ROMA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la...

Regionali, Toscano (DSP): «La Calabria laboratorio di macelleria sociale: no alle Asl, si al...

Calabria
CATANZARO - "La Calabria è stata trasformata in un laboratorio di macelleria sociale: trent'anni di governi-fotocopia, di destra e di sinistra, hanno chiuso 18...
ospedale-Annunziata-Cosenza-

Lisca di pesce in gola, all’Annunziata di Cosenza la rimozione senza intervento: «La buona...

Area Urbana
COSENZA - Si era recato all'ospedale di Paola per via di una lisca di pesce rimasta in gola che dava fastidio, ma non avendo...

Operatrice sanitaria travolta da un’auto dopo il turno di notte: è grave

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Aveva appena finito il turno di notte all'ospedale di Lamezia Terme quando è stata investita da un'auto in via Perugini....
soccorsi due turisti

Volevano arrivare sulla scogliera ma sono rimasti bloccati, soccorsi due turisti dai Vigili del...

Calabria
CAPO VATICANO (VV) - Sono rimasti bloccati sulla scogliera e per portarli in salvo sono intervenuti i Vigili de fuoco. È la spiacevole vicenda...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37137Area Urbana22296Provincia19802Italia8008Sport3853Tirreno2920Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

deficit idrico
Provincia

Deficit idrico in Calabria, il Cdm proproga lo stato di emergenza...

ROMA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la...
Calabria

Regionali, Toscano (DSP): «La Calabria laboratorio di macelleria sociale: no alle...

CATANZARO - "La Calabria è stata trasformata in un laboratorio di macelleria sociale: trent'anni di governi-fotocopia, di destra e di sinistra, hanno chiuso 18...
ospedale-Annunziata-Cosenza-
Area Urbana

Lisca di pesce in gola, all’Annunziata di Cosenza la rimozione senza...

COSENZA - Si era recato all'ospedale di Paola per via di una lisca di pesce rimasta in gola che dava fastidio, ma non avendo...
Calabria

Operatrice sanitaria travolta da un’auto dopo il turno di notte: è...

LAMEZIA TERME (CZ) - Aveva appena finito il turno di notte all'ospedale di Lamezia Terme quando è stata investita da un'auto in via Perugini....
soccorsi due turisti
Calabria

Volevano arrivare sulla scogliera ma sono rimasti bloccati, soccorsi due turisti...

CAPO VATICANO (VV) - Sono rimasti bloccati sulla scogliera e per portarli in salvo sono intervenuti i Vigili de fuoco. È la spiacevole vicenda...
mensa scuola
Area Urbana

Rende, il ritorno a scuola inizia con i servizi essenziali operativi....

RENDE - A Rende, il rientro a scuola quest'anno sarà diverso. Non solo il suono della prima campanella, ma con l'attivazione dei principali servizi...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA