«Troppe aggressioni dietro le sbarre». Dalla Calabria l’allarme di ‘Polizia Giustizia’

COSENZA – «E’ storia di tutti i giorni.» E’ quanto dichiara Giuseppe Marino, vice segretario regionale “Polizia Giustizia”, denunciando l’ultima aggressione avvenuta ai danni del personale di Polizia Penitenziaria ieri pomeriggio durante l’accompagnamento di un detenuto presso il nosocomio di Catanzaro per sottoporlo a Tso. Nemmeno una settimana fa-continua Marino- nella casa circondariale cosentina, un detenuto ha sferrato un pugno in testa all’agente della polizia penitenziaria che stava procedendo a far rientrare i detenuti dopo le attività di socialità.»

«Tutti i giorni i colleghi della Polizia Penitenziaria lavorano in condizioni precarie nonostante i turni massacranti per le carenze di personale, il sovraffollamento di detenuti di cui tantissimi con grossi problemi psichiatrici e il timore di essere aggrediti e feriti. E’ necessario aumentare il personale all’interno delle sezioni detentive per prevenire tali eventi critici.»

Conclude il vice Segretario: «Esprimo piena solidarietà ai colleghi che, nonostante il rischio di subire un’esperienza di abuso, aggressione e violenza, continuano a svolgere il loro lavoro con senso di responsabilità.»