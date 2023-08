Tropea: l’arte fiorisce a Villa Paola con la personale ‘Bloom’ di Beatrice Lipari

TROPEA (VV) – Villa Paola, boutique hotel di charme, unico albergo a cinque stelle a Tropea, apre per la prima volta le porte al mondo dell’arte, ospitando la mostra “Bloom” dell’artista Beatrice Lipari dall’11 al 13 agosto 2023. Le opere di Beatrice Lipari, tra cui due a sorpresa per gli ospiti dell’hotel, saranno esposte nel giardino e nel chiostro per raccontare il valore dell’arte e del territorio. Gli ospiti potranno immergersi nell’armonia dei colori, provare un’emozione, un viaggio nella meraviglia delle sfumature calde e decise dei suoi quadri.

Villa Paola – con il suo fascino d’altri tempi e la sua storia – è il luogo d’elezione per le manifestazioni creative e le espressioni artistiche calabresi e non solo. In questa direzione, il boutique hotel intende distinguersi oggi, non solo come rinomata destinazione gastronomica grazie al suo ristorante De’ Minimi, selezione Michelin 2023, ma anche per la sua attività di mecenatismo per artisti e intellettuali del territorio.

Eventi come gli aperitivi letterari in collaborazione con la libreria Pensiero Meridiano di Chiara Condo’, che figura nell’albo delle librerie di qualità istituito dal ministero dei Beni culturali, la sponsorizzazione del Materia Design Festival in collaborazione con il comune di Tropea a settembre 2023, confermano l’impegno di Villa Paola nella valorizzazione dell’autentica cultura calabra a livello locale e nazionale.

“L’arte è un modo di raccontare e di raccontarmi – spiega Beatrice Lipari, avvocato di Reggio Calabria che vive e lavora tra la Calabria e Roma. – L’arte vive e fa vivere, è stupore, contrasta con l’indifferenza statica, con l’omologazione, mediocre ed a volte comoda. L’arte ci insegna a soffermarci, ad attendere prima di costruire un pensiero, a immedesimarci, a prestare attenzione ai dettagli, a conoscerci e conoscere il potenziale di bellezza racchiuso in noi e negli altri”.

Lipari con la sua sensibilità verso il bello e la sua spiccata passione per l’arte è perfettamente in linea con la filosofia di Villa Paola. Esprime la sua creatività di getto sulla tela, come su un foglio bianco, come ad imprimere emozioni ed energia. Le sue esposizioni sono accurate, brillanti, intrise di significato. Sue opere sono state esposte presso la sede Rai di Viale Mazzini, Roma, il Museo Europeo d’arte moderna di Barcellona (ottobre 2022), Palazzo Velli a Roma e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Bloom di Beatrice Lipari

11-13 agosto Villa Paola, Contrada Paola, 6 Tropea.

11 agosto Ingresso solo su invito

12-13 agosto Aperta al pubblico dalle ore 11 alle ore 20.

Villa Paola

Un boutique hotel di sole 12 camere dove rifugiarsi tra le suggestioni del suo passato, all’insegna del “dolce far niente”, della contemplazione del bello e della privacy, coccolati da uno staff discreto ma attento. Arroccata su una scogliera, dalle sue terrazze e dalla sua infinity pool, da Villa Paola è possibile ammirare, oltre all’azzurro mare della Costa degli Dei, le mura antiche del borgo di Tropea, tra i più suggestivi d’Italia. Un luogo che rapisce con la sua bellezza estatica, grazie a un panorama mozzafiato sul mare azzurro di Tropea e al meraviglioso giardino a sette terrazzamenti, ricco di piante mediterranee e varietà tropicali. Un’atmosfera rarefatta che l’ospite respira non appena si varca il portone di ingresso dell’antico convento, abitato nel XVI secolo dai frati Minimi dell’ordine fondato da San Francesco da Paola.