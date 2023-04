Tropea, crollata parte del costone dell’Isola a picco sul mare

TROPEA (VV) – E’ accaduto nelle prime ore del mattino. Una parte importante del costone a picco sul mare del promontorio denominato “Isola di Tropea” che divide la spiaggia della Rotonda da quella di Mare Grande è crollato. Su di esso è presente il santuario di Santa Maria dell’Isola. Secondo quanto accertato alcuni massi di notevoli dimensioni sono letteralmente franati finendo sulla spiaggia sottostante.

Sul posto intorno alle 8 questa mattina, sono intervenute le squadre di vigili del fuoco che hanno escluso il coinvolgimento di persone, supportati anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. L’area è off limits e sono presenti gli agenti della polizia municipale e i tecnici del comune costiero. Secondo quanto è possibile apprendere non ci sarebbero danni alla chiesetta presente sulla sommità del promontorio.