Tridico: «Strade dissestate? Stop al bollo auto in Calabria per chi è in difficoltà»

Il candidato presidente del campo progressista annuncia l’esenzione per i redditi fino a 25mila euro ISEE: “L’auto è un bene essenziale, la Regione non può chiedere tasse senza garantire servizi”

COSENZA – Ultimi colpi di campagna elettorale in Calabria in vista del voto, domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Così Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, punta il dito contro l’inefficienza delle infrastrutture regionali e annuncia la sospensione del bollo auto per chi vive in zone con strade impraticabili, trasporti carenti o soccorsi lenti.

«Fino a quando non saranno garantite strade, infrastrutture e collegamenti degni, noi sospenderemo il bollo auto. Una misura utile a venire incontro alle grandi difficoltà dei calabresi. Chi ora paga una tassa auto fino a 250 euro, con un Isee fino a 25mila euro  – spiega Tridico – sarà esentato finché le strade restano dissestate, i trasporti non funzionano o non sarà garantita una ambulanza in tempi ragionevoli. L’auto in Calabria è un bene di prima necessità ed è immorale che la Regione imponga una tassa con quei presupposti, fin quando ne sarà responsabile».

Ultimi Articoli

Donna seduta computer latptop gioca a casinò

Tendenze emergenti nei casinò online tra i giocatori italiani

Attualità
COSENZA - I casinò online sono diventati una forma di intrattenimento sempre più popolare tra i giocatori italiani. Grazie ai progressi tecnologici e alla connettività...
piazza kennedy sciopero generale cosenza gaza 03 ottobre 02

Sciopero generale a Cosenza, in piazza per Gaza: «Non restiamo in silenzio davanti al...

Area Urbana
COSENZA - Anche Cosenza si unisce alla mobilitazione nazionale per la Palestina. Dopo la grande partecipazione alla manifestazione del 26 settembre, che ha visto...
Villaggio Europa Villaggio talent

A Rende “Villaggio’s Got Talent”: una serata di musica e comunità in piazza Italia

Area Urbana
RENDE - Una serata all’insegna del talento, della condivisione e del volontariato: “Villaggio’s Got Talent” è il primo evento a costo zero organizzato nel...
2 ottobre cosenza pro pal

Cosenza: dal flash mob all’Annunziata al corteo contro il genocidio, oggi lo sciopero generale...

Area Urbana
COSENZA - La voce di Cosenza si è sollevata ancora una volta per ribadire solidarietà al popolo palestinese e condannare le violenze in corso...
longevity day a Rende

A Rende l’11ª edizione del Longevity Day: emozioni, premi e riflessioni sull’invecchiamento attivo

Area Urbana
RENDE - Grande partecipazione all'undicesima edizione del Longevity Day, l'evento dedicato alla promozione dell'invecchiamento attivo e della cultura della longevità, organizzato da Maria Brunella...

