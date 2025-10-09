HomeCalabria

Tridico si confessa dopo la sconfitta: «Colpa anche mia, non siamo stati convincenti»

A dirlo il candidato sconfitto del campolargo parlando con i giornalisti in occasione della riunione dei consiglieri regionali eletti per il centrosinistra

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – “La sconfitta pesa anche per responsabilità di ognuno, a cominciare dalla mia”. A dirlo Pasquale Tridico, parlando con i giornalisti in occasione della riunione a Lamezia dei consiglieri regionali eletti per il centrosinistra. “Evidentemente – ha aggiunto l’europarlamentare 5 Stelle – non siamo stati convincenti abbastanza nel progetto che volevamo esprimere. Però, ripeto, il 40% dei votanti, di chi ha votato, aveva già evidentemente le idee molto chiare. Il mio progetto richiamava soprattutto a un voto non già incastrato nelle preferenze dei consiglieri regionali. Questo è il dato principale che emerge. Ed è questa la principale analisi che farei. Dopodiché noi pensiamo che la campagna elettorale sia stata breve e lo è stata, poco meno di un mese dal 6-7 di settembre fino al 3 di ottobre. Ma la difficoltà principale è stata soprattutto per chi ha dovuto fare le liste ad agosto. Vi assicuro che c’è stata difficoltà, e quindi se mi rimprovero qualcosa è quello di dire che avremmo dovuto avere più tempo, quantomeno per fare le liste”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

polizia-scientifica_pellaro

Partorisce e uccide due gemellini, poi li nasconde nell’armadio: l’orrore che ha sconvolto la...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Ha partorito due gemellini e subito dopo la nascita li ha uccisi soffocandoli. Quindi li ha avvolti in una coperta e...
Bernini-Unical

Bernini all’Unical, l’elogio: «Un’eccellenza straordinaria, mio padre era amico di Andreatta»

Università
RENDE (CS) - "L'Università della Calabria è straordinaria. Ho un ricordo bellissimo, personale, perché mio padre era molto amico di Nino Andreatta, che è...
funghi-sottolio

Mangia funghi sott’olio preparati in Calabria, 40enne salvato da botulino a Torino: allerta Asp...

Calabria
TORINO - Non è stata immediata la diagnosi dei medici dell’ospedale Martini di Torino. I sintomi con cui si è presentato il paziente —...
treni regionali modifiche

Treni regionali, modifiche alla circolazione a causa dei lavori di ammodernamento. Attivi i bus...

Calabria
COSENZA - Trenitalia (Gruppo FS) fa sapere che da domani 10 ottobre la circolazione dei treni fra Sibari e Crotone subirà delle modifiche per...

Ospedale Hub spostato ad Arcavacata, Caruso promette battaglia: «Scippo a danno di Cosenza»

Area Urbana
COSENZA - "Il nostro sistema sanitario soffre una crisi emergenziale che si allarga a macchia d'olio giorno dopo giorno e che a Cosenza e...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37622Area Urbana22713Provincia19989Italia8067Sport3895Tirreno2991Università1487
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

polizia-scientifica_pellaro
Calabria

Partorisce e uccide due gemellini, poi li nasconde nell’armadio: l’orrore che...

REGGIO CALABRIA - Ha partorito due gemellini e subito dopo la nascita li ha uccisi soffocandoli. Quindi li ha avvolti in una coperta e...
Bernini-Unical
Università

Bernini all’Unical, l’elogio: «Un’eccellenza straordinaria, mio padre era amico di Andreatta»

RENDE (CS) - "L'Università della Calabria è straordinaria. Ho un ricordo bellissimo, personale, perché mio padre era molto amico di Nino Andreatta, che è...
funghi-sottolio
Calabria

Mangia funghi sott’olio preparati in Calabria, 40enne salvato da botulino a...

TORINO - Non è stata immediata la diagnosi dei medici dell’ospedale Martini di Torino. I sintomi con cui si è presentato il paziente —...
Area Urbana

Ospedale Hub spostato ad Arcavacata, Caruso promette battaglia: «Scippo a danno...

COSENZA - "Il nostro sistema sanitario soffre una crisi emergenziale che si allarga a macchia d'olio giorno dopo giorno e che a Cosenza e...
Telesio_settimana-prevenzione
Area Urbana

Scuola in fiamme… per finta! Prova di sicurezza al Liceo Telesio...

COSENZA - Nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolta...
lavoratori-konecta_rende
Calabria

Fibercop e Tim, dubbi sui rinnovi: oltre 1000 lavoratori ex Abramo...

COSENZA - Oggi si è svolto l’incontro di monitoraggio relativamente all’accordo sottoscritto lo scorso 19 dicembre 2024, che ha messo in salvaguardia circa 1000...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA