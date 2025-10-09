Tridico si confessa dopo la sconfitta: «Colpa anche mia, non siamo stati convincenti»

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – “La sconfitta pesa anche per responsabilità di ognuno, a cominciare dalla mia”. A dirlo Pasquale Tridico, parlando con i giornalisti in occasione della riunione a Lamezia dei consiglieri regionali eletti per il centrosinistra. “Evidentemente – ha aggiunto l’europarlamentare 5 Stelle – non siamo stati convincenti abbastanza nel progetto che volevamo esprimere. Però, ripeto, il 40% dei votanti, di chi ha votato, aveva già evidentemente le idee molto chiare. Il mio progetto richiamava soprattutto a un voto non già incastrato nelle preferenze dei consiglieri regionali. Questo è il dato principale che emerge. Ed è questa la principale analisi che farei. Dopodiché noi pensiamo che la campagna elettorale sia stata breve e lo è stata, poco meno di un mese dal 6-7 di settembre fino al 3 di ottobre. Ma la difficoltà principale è stata soprattutto per chi ha dovuto fare le liste ad agosto. Vi assicuro che c’è stata difficoltà, e quindi se mi rimprovero qualcosa è quello di dire che avremmo dovuto avere più tempo, quantomeno per fare le liste”.