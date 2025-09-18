HomeCalabria

Tridico replica alla polemica sul mancato confronto: «Occhiuto inventa la mia agenda»

«Non ho fornito disponibilità a partecipare a convegni - definiti confronti - perché impegnato con il Presidente Conte in varie tappe nella nostra regione», ha dichiarato il candidato del campo largo

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – «Ancora una volta mi ritrovo coinvolto in polemiche sterili e inutili su presunti confronti boicottati o a cui non avrei partecipato. Spiace dover sottolineare che come troppo spesso sta accadendo, non ho fornito disponibilità a partecipare a convegnidefiniti confronti – come poteva essere quello con a tema il secondo pronto soccorso di Catanzaro, tenutosi ieri, perché impegnato con il Presidente Conte in varie tappe nella nostra regione. Un convegno, appunto, trasformato all’improvviso dal futuro ex presidente della Regione, con media compiacenti, in un faccia a faccia sulla sanità.

Fino ad oggi sono rimasto in silenzio ma adesso non posso più nascondere quanto accaduto nei giorni scorsi, quando due emittenti televisive calabresi hanno organizzato altrettanti confronti – questa volta sì, veri e proprio confronti. Peccato che Occhiuto non abbia mai risposto all’invito di Tele Mia e poi abbia disdetto un altro faccia a faccia programmato ad Esperia Tv il 25 settembre, come comprovato da comunicazioni ricevute dal direttore della testata. Ora lo aspetto al prossimo confronto già programmato a Perfidia su LaC Tv il 26 settembre, sempre che Occhiuto non disdica pure lì». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

meteorite Scalea

Un meteorite caduto a Scalea: grande 7cm e vecchio 4,5 miliardi di anni, quanto...

Tirreno
SCALEA (CS) - Un meteorite caduto a Scalea, sul Tirreno Cosentino. È accaduto qualche mese fa ma la notizia, come spiega una nota dell'AGI,...
Salvini-incontra-gli-ingegneri-calabria

Ponte sullo Stretto e Statale 106: Salvini fa il punto con gli ingegneri calabresi...

Senza categoria
ROMA – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi a Roma, presso la sede del...

L’incubo della strada che collega Mendicino a Serra Spiega «pericolosa, buia e paralizzata dal...

Area Urbana
COSENZA - Percorrere poco meno di 3 chilometri per recarsi al lavoro e poi, la sera, rifarla in senso inverso per tornare a casa,...
casa circondariale carcere cosenza

Carcere di Cosenza, personale allo stremo: sit-in di protesta il 25 settembre davanti al...

Area Urbana
COSENZA – La situazione all’interno della Casa Circondariale di Cosenza ha ormai superato il livello di guardia. Il personale penitenziario, da mesi costretto a...
crocco fiorentino unical

Fisica e Intelligenza Artificiale: le migliori tesi d’Italia firmate da due giovani ricercatori Unical

Università
RENDE - Le migliori tesi italiane nei campi della fisica e dell’intelligenza artificiale parlano calabrese. Sono quelle di Maria Caterina Crocco e Salvatore Fiorentino,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37382Area Urbana22488Provincia19909Italia8034Sport3872Tirreno2963Università1468
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Salvini-incontra-gli-ingegneri-calabria
Senza categoria

Ponte sullo Stretto e Statale 106: Salvini fa il punto con...

ROMA – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi a Roma, presso la sede del...
Conte_Tridico_Occhiuto.
Calabria

Occhiuto replica a Conte: “Dimissioni atto di responsabilità, ora decidano i...

COSENZA - Conte dovrebbe avere lo stesso rispetto che io ho nei confronti della magistratura. Dovrebbe sapere che la magistratura non si fa condizionare...
Ponte-sullo-stretto_rendering
Calabria

Ponte sullo Stretto: si parte con lavori di viabilità nel 2026,...

REGGIO CALABRIA - "I primi lavori riguarderanno le prime opere compensative, indicate dai Comuni: la viabilità e le opere che permetteranno di minimizzare, fin...
Acqua potabile rubinetto
Area Urbana

Rende, Sorical lancia la campagna per mettersi in regola con l’acqua...

RENDE (CS) - Sorical, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in Calabria, in collaborazione con il Comune di Rende, ha avviato una procedura straordinaria...
cantiere-scuola-Isola
Calabria

Un maxi incendio devasta il cantiere di una scuola in costruzione:...

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel cantiere del nuovo polo per l'infanzia di Villa Ilice nel pieno...
Toscano_Conte
Calabria

Regionali, Toscano: «Conte non dia lezioni, distrusse la sanità con i...

COSENZA - "Giuseppe Conte parla di sanità calabrese come se non avesse mai governato il Paese. Non insulti l'intelligenza di noi calabresi: con i...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA