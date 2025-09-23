HomeCalabria

Tridico: «Migrazione sanitaria lievitata di 63 milioni da quando c’è Occhiuto»

Il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista attacca il presidente uscente sulla sanità: «spesa lievitata di 53 milioni solo quest'anno»

COSENZA – «Secondo i dati nazionali sulla sanità, in Calabria, da quando nel 2021 si è insediato Occhiuto, abbiamo visto lievitare di 63 milioni di euro la spesa relativa alla migrazione sanitaria verso le regioni del centro-nord, di cui 53 milioni solo nell’ultimo anno, andando a superare abbondantemente i 300 milioni complessivi». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

Le politiche attuate dal peggiore e più becero centrodestra della storia repubblicana, e mi riferisco all’autonomia differenziata, potrebbero soffocare gli ultimi barlumi di servizio sanitario erogati su un territorio martoriato, raso al suolo da un’amministrazione regionale discutibile, che ha badato solo a ingrassare i suoi cerchi magici e non a curare gli interessi delle calabresi e dei calabresi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: povertà e disoccupazione giovanile dilaganti, aspettative di vita più basse che in altre regioni, livello essenziali di assistenza tra i più bassi d’Europa, appena due posti letto ogni mille abitanti. È questa la fotografia della Calabria voluta da Occhiuto. Noi invertiremo nettamente questa rotta». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

