Tridico: «Meloni in Calabria, quale favola prometterà ai calabresi?»

LAMEZIA TERME (CZ) – «Domani Giorgia Meloni sarà a Lamezia Terme per chiudere la campagna elettorale di Roberto Occhiuto. Cosa verrà a promettere ai calabresi la presidente del Consiglio? L’alta velocità in 100 giorni? La statale 106 completata in un mese? La fine del commissariamento della sanità? Qualche miliardo di euro per lo sviluppo della Calabria? I costruendo ospedali conclusi con un colpo di bacchetta magica? La realtà è che Meloni ha già commissariato Occhiuto imponendo la candidatura del sottosegretario Wanda Ferro, a causa dei suoi disastri: sanità allo sfascio, giovani costretti a emigrare come mai era accaduto prima che negli ultimi quattro anni, infrastrutture fatiscenti, risorse sprecate. L’unico investimento concreto è stato quello in conferenze stampa e slogan. Il 5 e 6 ottobre i calabresi avranno l’occasione per voltare pagina e mandare a casa Occhiuto insieme a un Governo che ha dimenticato il Sud». Lo afferma Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.