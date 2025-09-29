LAMEZIA TERME (CZ) – «Domani Giorgia Meloni sarà a Lamezia Terme per chiudere la campagna elettorale di Roberto Occhiuto. Cosa verrà a promettere ai calabresi la presidente del Consiglio? L’alta velocità in 100 giorni? La statale 106 completata in un mese? La fine del commissariamento della sanità? Qualche miliardo di euro per lo sviluppo della Calabria? I costruendo ospedali conclusi con un colpo di bacchetta magica? La realtà è che Meloni ha già commissariato Occhiuto imponendo la candidatura del sottosegretario Wanda Ferro, a causa dei suoi disastri: sanità allo sfascio, giovani costretti a emigrare come mai era accaduto prima che negli ultimi quattro anni, infrastrutture fatiscenti, risorse sprecate. L’unico investimento concreto è stato quello in conferenze stampa e slogan. Il 5 e 6 ottobre i calabresi avranno l’occasione per voltare pagina e mandare a casa Occhiuto insieme a un Governo che ha dimenticato il Sud». Lo afferma Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.
Tridico: «Meloni in Calabria, quale favola prometterà ai calabresi?»
Lo afferma Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista: «Cosa verrà a promettere ai calabresi la presidente del Consiglio? L'alta velocità in 100 giorni? La statale 106 completata in un mese?»
- Advertisement -
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Pietrapaola rinnova l’adesione alla nuova Provincia della Sibaritide-Pollino. Labonia: «Atto di responsabilità»
PIETRAPAOLA (CS) – Trentasei anni dopo il primo sì, Pietrapaola torna a scrivere una pagina di storia di autodeterminazione. Con una nuova delibera, infatti,...
Zumpano: morto a 23 anni, eseguita l’autopsia. Indagati titolari di una sala ricevimenti. La...
COSENZA – L’autopsia sul corpo del 23enne tunisino Jaouher Khammari è stata eseguita oggi pomeriggio. Il decesso del ragazzo è avvenuto in circostanze ancora...
Tridico e Occhiuto al confronto di Legambiente: rifiuti e energie rinnovabili accendono la campagna...
CATANZARO - Lotta ai cambiamenti climatici, tutela del territorio, gestione dei rifiuti e valorizzazione del patrimonio naturale sono alcuni dei temi posti al centro...
Cosenza Calcio, tifosi contro Guarascio: Citrigno pronto a una nuova offerta
COSENZA - Si è tenuto questo pomeriggio l'incontro tra i tifosi del Cosenza Calcio, il patron Eugenio Guarascio, il sindaco di Cosenza Franz Caruso...
Reddito di dignità, Calabrese ricorda a Tridico: «In Calabria non esistono 35 milioni di...
CATANZARO - “Dopo settimane di gaffe e scivoloni Pasquale Tridico chiama in soccorso il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che certamente conosce la...
Correlati
-->
Leggi ancora
Tridico e Occhiuto al confronto di Legambiente: rifiuti e energie rinnovabili...
CATANZARO - Lotta ai cambiamenti climatici, tutela del territorio, gestione dei rifiuti e valorizzazione del patrimonio naturale sono alcuni dei temi posti al centro...
Cosenza Calcio, tifosi contro Guarascio: Citrigno pronto a una nuova offerta
COSENZA - Si è tenuto questo pomeriggio l'incontro tra i tifosi del Cosenza Calcio, il patron Eugenio Guarascio, il sindaco di Cosenza Franz Caruso...
Quattro assessori comunali candidati alle Regionali: «Cosenza ostaggio delle ambizioni politiche»
COSENZA - "Siamo sconcertati! Sono ben quattro gli assessori della Giunta comunale di Cosenza che hanno scelto di candidarsi alle prossime elezioni regionali: Veronica...
Sequestro annullato ad Altomonte: lo stabilimento di bombole di gas torna...
ALTOMONTE (CS) – C’è stata una svolta nella vicenda che ha coinvolto lo stabilimento di gas di Altomonte, oggetto di un sequestro di bombole di...
Toscano: «Votare Occhiuto? Per la Calabria sarà spirale di caos se...
COSENZA - «Noi di Dsp non abbiamo nessuna pulsione giustizialista, ma ci teniamo a sottolineare che votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una...
Rende: «Nuovo sversamento a pochi giorni dalla precedente denuncia» – cittadini...
RENDE (CS) - Non si ferma l’incubo discariche abusive lungo le strade cittadine. Dopo la segnalazione ufficiale del 24 settembre 2025, e nonostante la...