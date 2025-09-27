HomeCalabria

Tridico: «Il reddito di merito di Occhiuto? Non è altro che una borsa di studio»

«Se vuole dare davvero una mano ai calabresi che fanno fatica, non deve fare altro che sostenere la nostra proposta del reddito di dignità» dichiara il candidato alla presidenza alla Regione Calabria

COSENZA – «Occhiuto da quattro anni non riesce nemmeno a pagare le borse di studio agli studenti idonei delle Università Magna Graecia e Mediterranea, non ha più credibilità, i calabresi lo sanno e non ci cascano. Se vuole dare davvero una mano ai calabresi che fanno fatica, non deve fare altro che sostenere la nostra proposta del reddito di dignità. Il suo reddito di merito non è altro che una normalissima borsa di studio; peraltro specula sui giovani e tenta goffamente di scopiazzare il nostro reddito di dignità che lui stesso definiva una fake news. Quello che faremo noi è, invece, coprire tutte le fasce della popolazione più deboli, dai diciottenni fino ai sessantenni, studenti, lavoratori, incapienti, gente senza reddito, padri di famiglia che devono mandare i figli a scuola». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato presidente alla Regione Calabria per il campo progressista.

Il reddito di dignità lo legheremo a percorsi di politica attiva e di progetti di inclusione. Occhiuto non sa più a quale santo votarsi e non gli resta che scopiazzare – ed anche male – il nostro programma elettorale. L’ex futuro presidente studi un po’ di più. I prossimi 5 e 6 ottobre le calabresi e i calabresi sapranno valutare le differenze tra quella che è la nostra visione di Calabria e chi non alcuna idea ed è spinto solo da logiche di potere e clientele che alimentano i suoi cerchi magici».

