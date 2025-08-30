HomeCalabria

Tridico contro il sondaggio a favore di Occhiuto: «La destra ha paura. Si stanno inventando tutto»

Il candidato alla presidenza della Regione chiarisce che la ricerca è stata effettuata quando non era nemmeno candidato e che la società "ha ricevuto nell’ultimo anno 50.000 euro dalla Regione Calabria" per realizzare dei sondaggi

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – È caos sul sondaggio pubblicato questa mattina sul quotidiano Libero, realizzato da Emg/Masia, sulle intenzioni di voto dei calabresi che dava un vantaggio schiacciante per Occhiuto. In tanti hanno fatto notare diverse incongruenze e Tridico in primis non ci sta. “Questa mattina il futuro ex governatore della Calabria ha ripreso sui suoi social un sondaggio pubblicato da un giornale di proprietà di un parlamentare della maggioranza. Ovviamente questo sondaggio lo indica avanti ma ci sono due aspetti molto interessanti” che vanno analizzati dice sui social l’ex presidente dell’Inps.

“Uno: la rilevazione sarebbe stata effettuata il 22 agosto. E pensate, io non ero nemmeno candidato perché soltanto il 23 agosto la mia candidatura è stata sottoscritta da tutto il campo progressista. – ha chiarito – Due: faccio notare che la società di questo sondaggio, la EMG, ha ricevuto nell’ultimo anno 50.000 euro dalla Regione Calabria del Presidente Occhiuto per l’“Affidamento servizio sondaggi su temi di interesse dell’amministrazione”, come da decreti 9332 e 11125 entrambi di luglio 2024″.

“Tutto normale? – si chiede Tridico – Diciamo la verità: la destra ha paura. Da giorni mi dedicano prime pagine, interviste, dichiarazioni, post sui social. Siamo abituati alle loro menzogne e alle loro falsità. – conclude – Si stanno inventando di tutto, e sapete perché? Perché sanno che vinceremo noi”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cassano Ionio, dubbi sulla gestione di “Casa Serena”, Garofalo alla Regione: «Perchè non c’è...

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - "In questi giorni, si è parlato tanto dell'Istituto per anziani Casa Serena, si è detto di tutto e di più....

Santa Maria del Cedro, domani l’ultimo saluto a Justin Alonzi

Tirreno
SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) - Si svolgeranno domani, domenica 31 agosto 2025 alle ore 11, presso la Chiesa di Nostra Signora del Cedro...

Stretta all’immigrazione clandestina, esplulsioni e rimpatri in tutta la provinca: c’è un condannato per...

Provincia
COSENZA - Diverse le irregolarità che sono emerse in città, ed in tutta la provincia, in merito ai cittadini stranieri. Intensificati, infatti, i controlli...

San Giovanni in Fiore, 60 anni dalla tragedia di Mattmark. Succurro: «La città non...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Aan Giovanni in Fiore ricorda oggi, 30 agosto, il sessantesimo anniversario della tragedia di Mattmark, avvenuta in Svizzera...
Comune di Cosenza elezioni regionali

Regionali, avviso per la nomina degli scrutatori nei seggi di Cosenza. Domande entro il...

Area Urbana
COSENZA - In vista delle prossime elezioni regionali, per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, fissate per domenica 5 e...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37155Area Urbana22306Provincia19813Italia8011Sport3858Tirreno2922Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Ionio

Cassano Ionio, dubbi sulla gestione di “Casa Serena”, Garofalo alla Regione:...

CASSANO IONIO (CS) - "In questi giorni, si è parlato tanto dell'Istituto per anziani Casa Serena, si è detto di tutto e di più....
Tirreno

Santa Maria del Cedro, domani l’ultimo saluto a Justin Alonzi

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) - Si svolgeranno domani, domenica 31 agosto 2025 alle ore 11, presso la Chiesa di Nostra Signora del Cedro...
Provincia

Stretta all’immigrazione clandestina, esplulsioni e rimpatri in tutta la provinca: c’è...

COSENZA - Diverse le irregolarità che sono emerse in città, ed in tutta la provincia, in merito ai cittadini stranieri. Intensificati, infatti, i controlli...
Provincia

San Giovanni in Fiore, 60 anni dalla tragedia di Mattmark. Succurro:...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Aan Giovanni in Fiore ricorda oggi, 30 agosto, il sessantesimo anniversario della tragedia di Mattmark, avvenuta in Svizzera...
Area Urbana

Rende, il Comitato Pa si appella al sindaco: «Bando 110 sbagliato,...

RENDE - Il Comitato Pa Calabria si appella direttamente al sindaco di Rende, Sandro Principe al quale chiede di rettificare il bando per dirigente...
Reginali Laghi Tridico
Calabria

Regionali, Ferdinando Laghi ufficializza la sua candidatura al fianco di Tridico

CASTROVILLARI (VS) - E' ufficiale: Ferdinando Laghi scende in campo per le prossime elezioni regionali e lo fa sostnendo il candidato del centrosinistra, Pasquale...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA