Tridico contro il ministro Valditara: «Nelle scuole in campagna elettorale, vergogna d’altri tempi»

Il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista attacca il ministro che domani sarà in Calabria: "Ci riporta ai tempi più bui della storia del Paese"

CATANZARO – “La visita del ministro dell’Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe Valditara, nelle scuole calabresi in campagna elettorale è una vergogna e ci riporta ai tempi più bui della storia del Paese”. Così tuona Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista attaccando duramente il ministro che è atteso, domani mattina, dalle 11, al Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria.

“La Lega – aggiunge Tridico – si presenterà in Calabria con tutti i suoi colonnelli, gli stessi che a Pontida insultano noi meridionali e che qui verranno a chiedere consensi per rubarci il futuro con l’autonomia differenziata. Un ministro che gira tra i banchi di scuola a pochi giorni dal voto ricorda un passato che non vogliamo più rivedere e che disonora le istituzioni. La Calabria può prendere le distanze da questi personaggi e voltare pagina il 5 e 6 ottobre”.

