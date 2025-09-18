HomeCalabria

Tridico assente al confronto, organizzatore del dibattito lo difende: «polemiche infondate»

Sergio Gaglianese, presidente de La Tazzina della Legalità e tra i promotori dell'incontro a cui avrebbero dovuto partecipare Pasquale Tridico, insieme agli altri due candidati Occhiuto e Toscano, ritiene «doveroso far chiarezza sull'accaduto»

S.M.
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – “Nei giorni precedenti avevo avuto con lui un confronto diretto, durante il quale mi aveva assicurato che pur essendo impegnato nell’Alto Cosentino avrebbe partecipato”. Lo afferma, riferendosi a Pasquale Tridico, candidato del campo progressista alla Regione Calabria, Sergio Gaglianese, presidente de La Tazzina della Legalità e tra i promotori dell’incontro con la cittadinanza sul tema del secondo pronto soccorso di Catanzaro ritenendo “doveroso fare chiarezza in merito ad alcune polemiche sorte per l’assenza del candidato Tridico”. Lo stesso Pasquale Tridico ha chiarito, attraverso una nota, di essere stato impossibilitato per impegni presi con il presidente Giuseppe Conte.

“La concomitante visita in Calabria del presidente Conte, tuttavia – prosegue – non gli ha consentito di liberarsi dagli impegni già assunti. È bene ricordare che lo stesso Tridico ha comunque delegato il dott. Primerano a rappresentarlo all’iniziativa. Appare quindi evidente che vi sia stato un fraintendimento: non vi è stata da parte mia alcuna intenzione di ‘millantare’ presenze senza aver ricevuto l’assenso degli interessati”.

Gaglianese: “Ci sarà un nuovo confronto”

“Per evitare ulteriori incomprensioni e garantire ai cittadini un reale momento di confronto – afferma ancora Gaglianese – annuncio sin d’ora che sarà fissata una nuova data, prima della scadenza elettorale, per un incontro pubblico dedicato a due temi fondamentali per il nostro territorio: sanità e legalità”. “Ciò che rammarica maggiormente – conclude – è l‘assenza della classe politica catanzarese, e in particolare del Sindaco, che avrebbero dovuto cogliere l’importanza di un confronto su una questione tanto vitale per la comunità. Il mio impegno, insieme agli amici che condividono questo percorso, resta quello di favorire un dialogo aperto, costruttivo e trasparente, nell’unico interesse dei cittadini”

