Tridico all’ospedale di Reggio Calabria: «Mi è bastata un’ora per capire la situazione drammatica»

Il candidato alla presidenza della Calabria ha raccontato sui social quello che ha visto con i suoi occhi. Ha scelto di entrare nel nosocomio senza telecamere solo "per ascoltare le persone, le loro sofforenze ed i loro problemi"

REGGIO CALABRIA – “Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un’ora di un lunedì qualunque trascorsa qui è stata sufficiente a capire la situazione drammatica in cui versa questa realtà. In questa struttura medici e operatori si trovano spesso a dover affrontare limiti e difficoltà che non dovrebbero esistere” tuona il candidato alla presidenza per la Calabria raccontando quello che ha visto con i suoi occhi. Ha scelto di entrare nel nosocomio senza telecamere solo “per ascoltare le persone, le loro sofforenze ed i loro problemi”.

“La carenza di risorse e una gestione non efficace fanno sì che la struttura non sia all’altezza del servizio che i cittadini meritano, come accade purtroppo anche in altri ospedali della nostra Regione” ha puntualizzato Tridico che dice di essere stato colpito dal racconto di un signore che gli ha detto: “qui c’è tutta brava gente, medici capaci che lavorano dalla mattina alla sera ma manca l’organizzazione e le strutture sono fatiscenti“.

“Un sincero grazie va comunque ai medici, agli operatori e a tutto il personale sanitario, che con professionalità e umanità fanno davvero la differenza – ha detto Tridico sui social – I calabresi meritano di meglio: meritano una sanità che funzioni e una valorizzazione dei medici e degli operatori competenti, che non devono essere costretti ad andarsene per lavorare dignitosamente. Un’altra Calabria è possibile. Restare è possibile. Crediamoci!”.

