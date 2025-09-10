HomeCalabria

Tridico: «100mila euro per chi compra casa in Calabria? Televendita di Occhiuto è divertente»

«Occhiuto dimentica che in quegli stessi territori non ci sono ospedali, non c'è una guardia medica, non ci sono le strade, non ci sono i trasporti e non c'è lavoro» replica il candidato del campo largo

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – La campagna elettorale, in questi giorni, in Calabria, si fa sempre più infuocata con i botta e risposta dei principali candidati alla presidenza della Regione Calabria. Dopo che il presidente uscente Roberto Occhiuto ha lanciato sui social il progetto ‘Casa Calabria 100’ non si è fatta attendere la replica del candidato del campo largo ed eurodeputato, Pasquale Tridico.

«Occhiuto ha scoperto tante cose nell’ultima televendita andata in onda sui suoi canali social, nei quali racconta sempre che va tutto bene, è tutto meraviglioso e non c’è mai un problema in Calabria. Miracolo: dopo quattro anni il futuro ex presidente scopre le aree interne. Bene, perché in quei luoghi non lo vedono mai, ma forse li ha scoperti leggendo il nostro programma. Secondo miracolo: Occhiuto ha scoperto anche i fondi europei, che ora vuole utilizzare per distribuire 100mila euro a chi compra una casa nei borghi in Calabria. Eppure fino a ieri non sapeva neanche che cosa fossero i fondi europei, e ricordiamo che sotto la sua guida la Calabria è fanalino di coda, tant’è che la spesa effettiva dei fondi FESR FSE+ era ferma all’1,31%, evidenziando una gestione inefficace delle risorse destinate allo sviluppo regionale. Infine, notiamo che Occhiuto è pronto a elargire 100mila euro ad abitazione acquistata nelle aree interne ma dimentica che in quegli stessi territori non ci sono ospedali, non c’è una guardia medica, non ci sono le strade, non ci sono i trasporti e non c’è lavoro. Occhiuto, suvvia, non scherziamo, e poi cosa proporrai per tenere tutti in Calabria? Il reddito di dignità? Insomma, mentre l’ex governatore si diverte a fare il Giorgio Mastrota in salsa calabrese, noi continueremo a stare tra la gente a cui proponiamo una Calabria migliore. Crediamoci».

Ultimi Articoli

medici

“Non strumentalizzate la sanità in campagna elettorale”. Medici calabresi sul piede di guerra

Calabria
REGGIO CALABRIA - Un invito a tutte le forze politiche, "senza distinzione, ad evitare toni esasperati, proclami emotivi o strumentalizzazioni che possano turbare ulteriormente...

Intossicazione da botulino a Diamante: emergono gravi irregolarità in uno stabilimento di produzione

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Prosegue l’indagine sull’episodio di intossicazione alimentare verificatosi lo scorso agosto a Diamante, che ha provocato due vittime e il ricovero di...
Camping Le Giare

Tragedia al camping Le Giare, 25 anni dopo. Fiorita: «Dolore in coraggio, investire in...

Calabria
CATANZARO - Sono trascorsi 25 anni dall'alluvione che nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2000, a Soverato, distrusse il campeggio Le...

A Cosenza Passerelle Aperte – Fashion Show: moda, inclusione e solidarietà a Villa Rendano

Area Urbana
COSENZA – I sogni di Saveria, presieduta da Teodolinda Capocasale, presenta Passerelle Aperte – Fashion Show, un evento di beneficenza unico nel suo genere...
Documenti professionali PC

Trasformare immagini scaricate in documenti professionali

Attualità
COSENZA -  Trasformare le immagini scaricate in documenti professionali è una sfida comune per chi lavora con contenuti visivi. Che si tratti di clipart, PNG...

medici
Calabria

“Non strumentalizzate la sanità in campagna elettorale”. Medici calabresi sul piede...

REGGIO CALABRIA - Un invito a tutte le forze politiche, "senza distinzione, ad evitare toni esasperati, proclami emotivi o strumentalizzazioni che possano turbare ulteriormente...
Tirreno

Intossicazione da botulino a Diamante: emergono gravi irregolarità in uno stabilimento...

DIAMANTE (CS) - Prosegue l’indagine sull’episodio di intossicazione alimentare verificatosi lo scorso agosto a Diamante, che ha provocato due vittime e il ricovero di...
Area Urbana

A Cosenza Passerelle Aperte – Fashion Show: moda, inclusione e solidarietà...

COSENZA – I sogni di Saveria, presieduta da Teodolinda Capocasale, presenta Passerelle Aperte – Fashion Show, un evento di beneficenza unico nel suo genere...
Serafino Congi Corteo_01
Provincia

«San Giovanni in Fiore e le aree interne, si deve ancora...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - "Quale destino per la sanità nei vostri programmi? San Giovanni in Fiore e le aree interne, si deve...
piantedosi scontri pisa firenze
Tirreno

Piantedosi alla Camera: «Massimo impegno dello Stato contro la criminalità a...

ROMA - "L'attenzione sulla sicurezza del territorio della provincia di Cosenza e, in particolare, nel comune di Cetraro, è prioritaria e costante ed è...
Calabria

Calabrese replica a Tridico: «sul turismo fake news, oltre 4 milioni...

CATANZARO - “È davvero stucchevole che il candidato alla Presidenza della Regione, Pasquale Tridico, che si vanta di essere un professore di economia e...
