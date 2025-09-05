HomeCalabria

Trenitalia, lavori sulla linea tirrenica calabrese: bus al posto dei treni tra Rosarno e Lamezia

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto

REGGIO CALABRIA – Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria sulla linea Reggio Calabria – Lamezia Terme (via Tropea), dalle ore 8.30 alle 13.30 di sabato 6 settembre fra Eccellente e Rosarno.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha riprogrammato il servizio. I treni della relazione Reggio-Lamezia (via Tropea) saranno limitati nella stazione di Rosarno e il servizio fra Lamezia Terme Centrale e Rosarno (via Tropea) sarà garantito con bus dedicati che effettueranno fermate a Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

