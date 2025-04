Trenitalia, il servizio assistenza sordi esteso a 23 stazioni: attivo anche in Calabria

ROMA – Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha esteso il progetto di accessibilità dei servizi in vendita e assistenza per le persone sorde. Finora l’iniziativa sperimentale e gratuita di video-interpretariato in lingua dei segni italiana (Lis), era disponibile in 6 stazioni italiane Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale e Roma Termini. Da aprile, il servizio è stato esteso ad ulteriori 17 stazioni, Pescara, Lamezia Terme, Venezia Santa Lucia, Potenza, Trieste, Ancona, Termoli, Torino Porta Nuova, Bari Centrale, Cagliari, Palermo, Trento, Foligno, Aosta, Roma San Pietro, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto, per un totale di 23 presidi su tutto il territorio nazionale.

Il servizio è stato implementato nelle quattro stazioni del nodo di Roma anche per fornire maggiore assistenza a coloro che visitano la Capitale in occasione del Giubileo. Grazie a questa iniziativa – fanno sapere dal gruppo Fs – le persone sorde segnanti possono attivare, in meno di un minuto, un servizio di video-interpretariato Lis, che consente loro di comunicare senza difficoltà con il personale di Trenitalia per richieste di assistenza, informazioni sui servizi e ulteriori eventuali necessità legate al viaggio. Il servizio è fruibile tramite Tablet di Trenitalia o tramite QR Code inquadrabile dal dispositivo del Cliente ed è presente presso le biglietterie, nei desk di vendita e assistenza di Trenitalia e presso i FRECCIALounge tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, inclusi i giorni festivi.