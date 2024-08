Trenitalia, due nuovi treni ‘Pop’ di ultima generazione in Calabria per l’estate

REGGIO CALABRIA – Due nuovi treni di ultima generazione Pop per la Calabria, tre nuovi servizi treni+bus per collegare la stazione di Crotone a Crotone Aeroporto, Crotone Centro e Le Castella, nuovi collegamenti e fermate per la ionica per garantire, di concerto con Regione e ArtCal, sempre maggiori collegamenti ai viaggiatori che scelgono di scoprire la Calabria nel comfort dei servizi del Regionale di Trenitalia (Società del Gruppo FS).

Ferrovie dello Stato comunica che “Con questa consegna sale a 13 il numero complessivo dei nuovi treni di ultima generazione Pop per la regione. Riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, vantano elevati standard di affidabilità. Tecnologicamente avanzati ed ecologici, consentono di far viaggiare 500 persone con circa 300 posti a sedere, con livelli di comfort senza precedenti e sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un’illuminazione Led ottimizzata grazie ai grandi finestrini, che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. L’arrivo dei nuovi treni rientra nell’ampio piano di investimenti complessivi previsti dal Contratto di Servizio con la Regione e ArtCal che prevede in totale 27 nuovi treni, 14 Pop e 13 Blues (5 quelli già consegnati)”.

Servizio treno+bus

“Attivati anche tre nuovi servizi treno+bus con partenza e arrivo alla stazione di Crotone per collegare Crotone Aeroporto, Crotone Centro e Le Castella. Nuovi Link che si aggiungono a quelli già attivi in Calabria, per un’esperienza di viaggio sempre più completa ed integrata e con possibilità di acquisto su tutti i canali Trenitalia in un’unica soluzione.

Per l’estate previsti 4 nuovi treni, il sabato e la domenica, fra Sibari e Crotone.

Ogni sabato, sino al 7 settembre circoleranno:

– R 32832 (Crotone 08:37 – Sibari 10:41: ferma a Strongoli – Torre Melissa – Cirò – Crucoli – Cariati – Mandatoriccio C. – Calopezzati – Mirto Crosia – Toscano – Rossano – Corigliano Calabro)

– R 32859 (Sibari 11:05 – Crotone 12:56: ferma a Corigliano Cal. – Rossano – Toscano – Mirto Crosia – Calopezzati – Mandatoriccio C. – Cariati – Crucoli – Cirò – Torre Melissa – Strongoli).

Ogni domenica, sino all’8 settembre circoleranno:

– R 32834 (Crotone 10:15 – Sibari 12:15: ferma a Strongoli – Torre Melissa – Cirò – Crucoli – Cariati – Mandatoriccio C. – Calopezzati – Mirto Crosia – Toscano – Rossano – Corigliano Calabro)

– R 32857 (Sibari 09:32 – Crotone 11:13: ferma a Corigliano Cal. – Rossano – Toscano – Mirto Crosia – Calopezzati – Mandatoriccio C. – Cariati – Crucoli – Cirò – Torre Melissa – Strongoli).

Alcuni treni, inoltre, effettueranno le fermate di Palizzi e Marina di S. Lorenzo fino a sabato 14 settembre.

Il sabato:

– R 12890,

– R 5634,

– R 5527,

– R 5535

La domenica e festivi:

– R 5532,

– R 5649,

– R 5535.

Infine, saranno prolungati fino a sabato 14 settembre i treni serali lungo la Costa degli Dei”.