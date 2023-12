Trenitalia, da gennaio nuovi treni ibridi per la Calabria: «nessun rallentamento»

COSENZA – L’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi non vede “nessun rallentamento, ma anzi un’accelerazione” legata al Pnrr e annuncia nuovi treni ibridi per la Calabria già nel prossimo mese di gennaio. “Abbiamo ricevuto fondi per comprare nuovi treni Intercity – spiega ai giornalisti a margine della presentazione della Winter Experience – e considerate che erano piu di 30 anni che non si cambiava il parco”.

“Compriamo dei treni che entrarenno in servizio già a gennaio prossimo – aggiunge – si tratta di treni ibridi per la Calabria che andranno anche a batteria ed elettrici oltre che diesel”. “Abbiamo poi comprato nuove carrozze notte – sottolinea – sempre per il servizio Intercity e anche queste entreranno in servizio prima della scdenza del Pnrr cioè nel 2025”. “Poi – conclude – ogni regione sta stanziando dei fondi del Pnrr per migliorare i treni del servizio regionale e anche in questo caso non vediamo alcun ritardo”.