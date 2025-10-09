Treni regionali, modifiche alla circolazione a causa dei lavori di ammodernamento. Attivi i bus sostitutivi

- Advertisement -

COSENZA – Trenitalia (Gruppo FS) fa sapere che da domani 10 ottobre la circolazione dei treni fra Sibari e Crotone subirà delle modifiche per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria. I collegamenti dei treni regionali saranno garantiti dai bus che effettuano tutte le fermate intermedie.

Il gruppo, inoltre, fa sapere che “i treni Intercity 558, 562, 564, 566 in collegamento con la Puglia, dal 1° ottobre, sono instradati sulla linea Tirrenica, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Catanzaro Lido e Sibari è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo in connessione al treno Intercity 562 effettuerà fermata anche a Cutro”.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus, spiega Trenitalia, potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. I viaggiatori, secondo il regolamento, non possono trasporto bici sui bus.

“Si invitano tutti i clienti – aggiunge il gruppo – a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale”.