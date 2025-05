- Advertisement -

NAPOLI – Situazione difficile per il trasporto ferroviari nel nodo di Napoli, a seguito della sospensione della circolazione ferroviaria per consentire le verifiche tecniche dopo il terremoto di magnitudo 4.4. Alle 13:30 la circolazione era ancora sospesa con ritardi, cancellazioni e modifiche ai convogli che riguardano anche i treni da e per la Calabria. Trenitalia ha fatto sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso, cancellazioni o variazioni.

Al momento alcuni coinvolgi hanno ritardi che variano dai 50 ai 120 minuti. Ritardo di oltre 50 minuti per il regionale 5583 in partenza per Cosenza mentre l’Intercity 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34): è instradato via Cassino e non ferma a Napoli Centrale, Aversa, Formia e Latina.