Trema la terra in Calabria, scossa di terremoto di magnitudo 4.0

CROTONE – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 19:35 di oggi. L’epicentro è stato individuato a quattro chilometri da Cirò, nel Crotonese e rilevato ad una profondità di soli 23 chilometri. Tanta la paura nella popolazione che ha distintamente avvertito la scossa, anche in alcuni centri limitrofi Crucoli, Melissa, Carfizzi e Umbriatico. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. In corso comunque le opportune verifiche.

