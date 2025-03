Trema la terra in Calabria. Scossa di terremoto di magnitudo 3.4, epicentro nello Stretto di Messina

- Advertisement -

REGGIO CALARIA – Torna a tremare la terra in Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall’INGV alle 21:23. L’epicentro è stato localizzato nello Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia (in mare a qualche chilometro dal comune di Pellarp nel reggino) e la scossa di terremoto è avvenuta ad una profondità di 14 chilometri. Sisma avvertito a Reggio Calabria e Messina in diversi centri della Sicilia e della Calabria. Al momento non si segnalano danni a cose o persone