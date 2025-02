Trema la terra in Calabria: paura per 3 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.7. Epicentro a Scandale

- Advertisement -

SCANDALE (KR) – Torna a tremare la terra in Calabria. Paura tra la popolazione per una serie di scosse di terremoto ravvicinate e registrate alle 13:40, alle 14:05 e alle 14.11 dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa più forte, l’ultima, ha avuto una magnitudo 3.7, con epicentro a Scandale nel Crotonese, piccolo comune tra il mar Jonio e le montagne della Sila. La seconda scossa, invece, ha avuto come epicentro il comune di Santa Severina.

Le prime due scosse di magnitudo 3.4 e 3.5 sono avvenute ad una profondità di 23 chilometri, mentre quella di magnitudo 3.7 ad una profondità di 32. Tutte le scosse sono state nitidamente avvertite dalla popolazione, anche nei vicini comuni: di San Mauro Marchesato, Santa Severina, Rocca di Neto, Cutro, Roccabernarda fino alla città di Crotone ed anche nel Catanzarese e nell’entroterra cosentino. Al momento, a parte la paura da parte dei cittadini, non si registrano danni a cose o persone. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e la Sala Operativa Regionale è in contatto con i Sindaci del territorio.



Scosse di terremoto: il sindaco Barberio “al momento nessun danno”

Il sindaco di Scandale, Antonio Barberio, contattato dall’ANSA, ha riferito che al momento non risultano danni e che la scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non si sono registrate scene di panico e la gente non è scesa per strada. Alle 14:29 la sala dell’INGV ha registrato una quarta scossa di magnitudo 3.5, sempre con epicentro a Scandale, avvenuta ad una profondità di 25 chilometri.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Comune Distanza (km) Scandale 3 San Mauro Marchesato 6 Santa Severina 7 Rocca di Neto 8 Cutro 10 Roccabernarda 10 Crotone 12 Belvedere di Spinello 14 Casabona 15 Marcedusa 17 Petilia Policastro 17 Strongoli 17 Mesoraca 18 San Nicola dell’Alto 19 Isola di Capo Rizzuto 20