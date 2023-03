Trecento grammi di hashish e marijuana nascosti in casa, un arresto

BRIATICO (VV) – La Squadra Mobile di Vibo Valentia, ha controllato l’hinterland di Briatico, ed in particolare un’area dove si sospettava fosse frequente lo svolgimento di attività di spaccio di droga. Nel corso del servizio gli agenti hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare a carico di un soggetto.

In casa del soggetto, sconosciuto fino a quel momento alle forze dell’ordine, sono state rinvenute diverse buste di droga per un peso complessivo di 300 grammi di marijuana suddivise in svariate dosi ed occultate in diversi punti dell’abitazione, e qualche dose di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per i poliziotti la droga trovata era destinata alla vendita al minuto, considerata la quantità, la diverse qualità e modalità di confezionamento. Per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.