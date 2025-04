Tre pistole pronte all’uso e quasi 50mila euro in contanti: scatta l’arresto sulla 106

- Advertisement -

CROTONE – Viaggiavano in auto con tre pistole e 47.660 euro in contanti. Per questo due uomini, un 34enne ed un 23enne residenti nelle province di Avellino e Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Crotone per detenzione e porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. I militari, nel corso di servizi di controllo del territorio intensificati nel periodo Pasquale con il coordinamento della Procura della Repubblica diretta da Domenico Guarascio, hanno fermato un’auto lungo la Statale 106 all’altezza della località Poggio Pudano.

I carabinieri, insospettiti dal nervosismo manifestato da uno degli occupanti, hanno effettuato una perquisizione che ha portato alla scoperta, in un sottofondo ricavato nel vano portabagagli, di tre pistole – una Beretta, mod. 70, calibro 7.65 priva di matricola, con 6 proiettili dello stesso calibro, una Colt, calibro 45, priva di matricola, con 7 proiettili dello stesso calibro una Bernardelli, calibro 22, con matricola punzonata, con 7 proiettili dello stesso calibro – perfettamente funzionanti e pronte all’uso, nonché la somma di euro 47.660. I due arrestati sono stati portati nella Casa circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità giudiziaria.