Tre arsenali scoperti tra la vegetazione, 9 fucili e 6 pistole e migliaia di cartucce

VIBO VALENTIA – Sono stati i carabinieri di Vibo Valentia a scoprire tre arsenali e a sequestrare nove fucili, 6 pistole, migliaia di cartucce di vario calibro ed anche 800 grammi di marijuana e di semi di canapa trovati insieme alle armi. Le armi erano nascoste tra la vegetazione e in due casolari abbandonati nella frazione San Giovanni di Mileto e sono state trovate nell’ambito di mirati controlli.

I militari hanno trovato un fucile da guerra Fal cal. 7,62, ⁠un fucile Mas cal. 7,50; ⁠5 fucili calibro 12; una pistola automatica calibro 9×17; ⁠2 fucili a canne mozze, una pistola cal. 22, una pistola da guerra in calibro 9, una pistola 9×21, una pistola in cal. 25, una pistola in cal. 7,65.

Sono in corso indagini per identificare i responsabili del deposito clandestino e verificare se gli armamenti recuperati siano stati impiegati o destinati a operazioni criminali sul territorio.