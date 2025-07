Travolto da un’auto mentre era in bici finisce nel canale, morto cuoco calabrese a Jesolo

- Advertisement -

COSENZA – Si chiamava Franco Gaudioso, il cuoco di 54 anni originario di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, che nelle scorse ore è stato travoto da un’auto mentre era in bici per tornate a casa. Gaudioso, conosciuto da tutti come Franco, era residenze a Jesolo lido, in provincia di Venezia, ed in una sera come le altre, mentre stava tornando a casa dopo il lavoro percorrendo via Cristoforo Colombo, nei pressi del canale Cavetta, in bici ha perso la vita in un tragico incidente.

A soli cento metri da casa sua un’automobile lo ha travolto facendo sbalzare il cuoco nel canale. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per l’uomo di origini calabresi non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire sono le ragioni dell’impatto. Gaudioso lascia due figli e la moglie Sonia.