Travolti e uccisi sulla Trasversale delle Serre: «con nuove norme stradali meno morti»

ROMA – “Una preghiera per queste ennesime vittime innocenti e, con le nuove norme sulla Sicurezza Stradale, l’impegno a ridurre morti e incidenti sulle strade italiane”. Così scrive il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo l’incidente avvenuto questa mattina sulla Trasversale delle Serre, nel Vibonese, in cui hanno perso la vita due uomini, due uomini, di 23 e 60 anni, di rientro dal loro turno di lavoro come camerieri.

Il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari ha espresso il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. “Perdiamo due grandi lavoratori, che hanno onorato la vita praticando valori e seguendo princìpi sempre rivolti al bene”, ha detto il sindaco.