Travolta mentre attraversa la strada, 75enne muore poche ore dopo al GOM

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Una donna è stata investita da un’auto ed è morta oggi a Reggio Calabria dopo essere stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.45 all’incrocio tra via Romeo e via del Torrione, in pieno centro storico. A perdere la vita è stata Anna Rita Maria Saccà, di 75 anni che era a piedi quando è stata investita dall’auto. Soccorsa dallo stesso conducente dell’auto, l’anziana donna ha riportato gravi lesioni ed è deceduta poche ore dopo al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove era stata accompagnata subito dopo il sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta lavorando alla ricostruzione della dinamica e che ha informato il magistrato di turno.