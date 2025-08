Traversata dello Stretto, 80 atleti in acqua per la sessantunesima edizione

- Advertisement -

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – “Non è una gara, è un’emozione” è il motto della 61^ edizione della Traversata dello Stretto che domani, 3 agosto, vedrà ottanta atleti – 40 agonisti e 40 master – partecipare all’iniziativa. I nuotatori partiranno alle 10 da Capo Peloro – Torre Faro, in Sicilia, per ritrovarsi, intorno alle 11, al porticciolo turistico Marina dello Stretto di Villa San Giovanni. Quest’anno non ci sarà a difendere il titolo conquistato nel 2024 (suo quarto successo complessivo) il pluricampione Pasquale Sanzullo. Il giovane fratello di Mario, già comunque esperto nel nuoto di fondo, lascerà il testimone a qualcun altro e la storia da raccontare sarà totalmente nuova.

Tra i profili di spicco ci sono i militanti nelle Fiamme Oro Pasquale Giordano (oro nel campionato italiano di mezzofondo), Vincenzo Caso (oro e record italiano nel campionato assoluto junior indoor), Giuseppe Ilario (bronzo alla Traversata 2023), oltre a Federica Senatore dei Carabinieri Napoli (argento ai campionato europei Juniores), Cristian e Grabiele Molonia insieme ad Alessandro Mazzocca e Alessandro Galletta della Unime, Silvia Ciccarella e Linda Caponi dei Carabinieri.

Saranno 80 dunque, glil atleti (40 agonisti e 40 master) che dopo la partenza si dirigeranno a nord lungo la costa siciliana fino a raggiungere dopo 700 metri la prima boa di virata obbligatoria, posta le acque antistanti il faro di Capo Peloro che lasceranno alla propria destra. Dopo aver virato la boa ogni nuotatore sarà affiancato dalla barca appoggio designata. Gli atleti inizieranno l’attraversamento dello Stretto fino alla seconda boa di virata obbligatoria dopo 4.100 metri dalla partenza, nelle acque antistanti la chiesa della Madonna di Porto Salvo a Cannitello (Calabria), lasciandola alla propria destra, e si dirigeranno in direzione sud lungo costa.

Dopo il giro di boa il percorso sarà segnalato da una serie di boe direzionali e dopo 1.800 metri è posto l’arrivo. A 500 metri dall’arrivo, Punta Pezzo, è posta una boa rossa da lasciare obbligatoriamente sulla destra. L’ingresso dell’imbuto di arrivo a 150 metri sarà indicato da due boa, gli ultimi 100 metri saranno segnalati con una serie di gavitelli posti ad ogni 10 metri.

La grande presenza di pubblico generata nel 2024 per il sessantesimo anniversario della Traversata verrà alimentato anche quest’anno. Innanzitutto, ci saranno i maxischermi in banchina alla Marina dello Stretto.

La sicurezza

Di fondamentale importanza la tematica del rispetto di ogni norma atta a non creare problemi ed evitare qualsiasi tipo di difficoltà. Il Centro Nuoto Villa ed il Comune villese si sono attivati per rispettare tutti i parametri che richiede una gara internazionale di nuoto di fondo in uno scenario che resta complesso come lo Stretto. Tutte le barche, come sempre, saranno segnalate da apposita bandiera recante il numero del nuotatore assegnato. Tutti i diportisti non autorizzati non potranno avvicinarsi al campo gara, venendo inviati ad allontanarsi di un minimo di 500 metri dalla competizione.

Massimo rigore dettato dalla Capitaneria di Porto e rispettata dall’organizzazione della Traversata, la quale ha presentato un piano di sicurezza dettagliato per ogni sfaccettature della giornata. Verrà anche resa nota un’ordinanza a ridosso di domenica 3 agosto, dove verranno sottolineate tutte le specifiche inerenti sicurezza e buone pratiche.