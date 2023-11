Travato il cadavere di un uomo: era in una stradina lungo la linea ferroviaria. Indaga la polizia

LAMEZIA TERME (CZ)- Il cadavere di un uomo, ancora in fase di identificazione, è stato rinvenuto questa mattina lungo una stradina che costeggia la linea ferroviaria tra Lamezia Terme e Nicastro in località Bosco Amatello. Sul posto si sono recati gli agenti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme e della Polfer che stanno cercando di risalire all’identità dell’uomo. In base alle prime notizie si tratterebbe di un cittadino di nazionalità straniera sena fissa dimora e le cause della morte potrebbero dunque essere accidentali. Ma ancora sono in corso le indagini.

