Trattore si ribalta: ferito estratto dai Vigili del Fuoco e trasferito in ospedale in elisoccorso

ZAGARISE (CZ) – Paura questa mattina nella frazione Mandile di Zagarise, centro del Catanazrese, dove un trattore, per cause che sono in corso d’accertamento si è ribaltato. Il conducente è rimasto incastrato con una gamba sotto il mezzo agricolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:45.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che, con il supporto dei sanitari del 118 e di un altro mezzo agricolo per il sollevamento, sono riusciti a liberare l’uomo. Il ferito è stato poi affidato all’elisoccorso e trasferito in ospedale. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza l’area e il mezzo coinvolto. Sul posto presenti i Carabinieri per le verifiche del caso.