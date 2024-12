Trasferito d’urgenza dalla Calabria a Firenze, i familiari del bambino: “Andrea sta bene”

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – “Andrea sta bene!” Inizia così la lunga lettera di ringraziamento dei familiari del bambino di 11 anni trasferito ieri con un volo d’urgenza da Lamezia a Firenze hanno scritto ai medici che hanno avuto in cura il piccolo

“Le famiglie Nero, Mancuso e Plastino desiderano esprimere la loro più profonda gratitudine a tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibile il tempestivo e sicuro trasferimento del piccolo Andrea, avvenuto il 3 dicembre scorso, dall’ospedale di Lamezia Terme all’ospedale Meyer di Firenze. Un ringraziamento speciale va al generale Battistini, commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, per il costante supporto fornito al personale medico dell’ospedale di Lamezia Terme e per aver rassicurato in ogni momento la famiglia di Andrea.

La sua presenza e professionalità sono state una fonte di conforto in un momento di grande difficoltà. Il nostro sincero apprezzamento va inoltre a tutto il personale del Dipartimento Emergenza dell’ospedale di Lamezia Terme (infermieri e medici del Pronto Soccorso e dell’Anestesia) diretto dalla dottoressa Anna Monardo, che hanno operato con straordinaria competenza e umanità. Un immenso grazie al personale medico e infermieristico del Reparto di Pediatria di Lamezia Terme, diretto dalla dottoressa Mimma Caloiero e dalla dottoressa Maria Mancuso, per la cura e l’attenzione dedicata ad Andrea sin dalle prime fasi della sua malattia. Saremo sempre grati alle dottoresse Caloiero e Maria Mancuso per la vicinanza e la partecipazione umana e professionale dimostrate nei nostri confronti.

Un profondo riconoscimento va all’anestesista Francesco Costantino e all’infermiera Antonina Barresi, che hanno accompagnato Andrea durante il trasferimento, garantendo la sua sicurezza e il suo benessere durante il delicato viaggio verso Firenze. Siamo immensamente riconoscenti al dottore Federico Mussa e all’equipe medica del Centro Meyer di Firenze, guidata dal prof Genitori, per le continue, tempestive e preziose cure che stanno fornendo ad Andrea.

Ringraziamo la Prefettura di Catanzaro, che ha coordinato con efficienza le complesse operazioni di trasferimento verso Firenze, e la compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme, che ha fornito il suo prezioso supporto. Esprimiamo la nostra gratitudine al colonnello Marco Angori, Comandante del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, e a tutto il personale militare impegnato, per la professionalità e la disponibilità dimostrate nell’organizzazione del volo sanitario.

In un momento così critico, la sinergia e la dedizione di tutte le persone e di tutte le istituzioni coinvolte hanno fatto la differenza, permettendo ad Andrea di ricevere le cure e l’amore di cui aveva bisogno. Grazie di cuore a Don Francesco per il concreto aiuto, alla sindaca Raffaella Perri e a tutta la comunità di Decollatura di cui sentiamo la vicinanza e il sincero affetto.