Trascinata nella cameretta dei bambini e picchiata davanti al figlio di 6 anni, un arresto

REGGIO CALABRIA – Non si contano le vicende terrificanti di donne vittime di violenza da parte dei loro compagni e mariti. Dopo il caso di una donna aggredita al culmine di un’ennesima lite perchè il coniuge non voleva che andasse a lavorare, sempre a Reggio Calabria, è stato arrestato un 38enne.

Il soggetto ha aggredito la compagna di 27 anni davanti ai figli, di 2 e 6 anni. I poliziotti, in questo caso, sono intervenuti dopo avere ricevuto due richieste di aiuto, la prima da parte di una sconosciuta e l’altra, dalla stessa vittima.

La donna ha raccontato al personale delle volanti di essere stata aggredita poco prima dall’uomo che aveva suonato al portone per farsi aprire e, una volta davanti alla porta dell’appartamento, l’aveva spinta dentro afferrandola dal collo e, dopo aver chiuso la porta a chiave, l’aveva trascinata nella cameretta dei bambini, dove il figlio di 6 anni stava guardando la televisione continuando a percuoterla. Solo dopo che il figlio si è frapposto tra il padre e la mamma, per aiutare quest’ultima, lei è riuscita a divincolarsi ed a raggiungere la porta di casa per urlare aiuto sul pianerottolo dello stabile.