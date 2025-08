Trapianti: in Calabria l’unica struttura autorizzata ad eseguire esami di compatibilità pre-trapianto di organi

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Lo scorso giugno, il Centro di Tipizzazione Tissutale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento dalla “European Federation for Immunogenetics (EFI)”. L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Tipizzazione Tissutale” del GOM si conferma, così, l’unica struttura in Calabria riconosciuta dal Centro Nazionale Trapianti e autorizzata ad eseguire gli esami di compatibilità pre-trapianto di organi e cellule staminali emopoietiche, nonché il follow-up dei pazienti trapiantati.

Si tratta del riconoscimento di una “meravigliosa realtà”, come ha dichiarato il dr. Luca Laurenti, uno dei due ispettori europei di immunogenetica, che ha visitato il centro insieme alla dr.ssa Kelly Spanou: “in qualità di ispettore europeo – ha detto il dr. Laurenti a dopo l’ispezione del Centro – non posso che essere felice, grato, orgoglioso del team di Reggio Calabria, e sono doppiamente felice che ancora una volta, nel profondo Sud, ci sia un’eccellenza di tal genere”.

L’ispettore ha poi sottolineato “la serietà, la competenza, la passione, e l’amore che lo staff mette a disposizione del paziente”, ma soprattutto il calore con il quale i due ispettori sono stati accolti. Il Centro di Tipizzazione del G.O.M. riveste un ruolo strategico per la catena della donazione in quanto ospita il Registro Regionale ed il Centro Donatori della Regione Calabria e, in collaborazione con altri poli di Reclutamento calabresi, tipizza in accesso diretto (legge 52/2001) coloro che vogliono iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo (IBMDR).