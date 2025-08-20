Tramite un bypass rubava energia elettrica da 5 anni: danno da 6mila euro. Scoperto e denunciato

- Advertisement -

CROTONE – La Polizia di Stato ha scoperto un sofisticato furto di energia elettrica in un’abitazione privata, smascherando un sistema ideato per eludere i controlli. Con l’intervento delle Volanti e il supporto dei tecnici Enel, un uomo – invalido civile al 100% – è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Crotone per furto aggravato di elettricità.

Le verifiche hanno rivelato la manomissione della rete: attraverso un bypass, il contatore non registrava i reali consumi. L’espediente, nascosto dietro una parete e studiato per rallentare le misurazioni, ha reso necessario aprire un varco nel muro per smantellare l’impianto illecito. Secondo le stime, negli ultimi cinque anni sarebbero stati sottratti circa 6.000 euro di energia elettrica. La Polizia ha annunciato nuovi controlli nei prossimi giorni anche in altre abitazioni, per contrastare un fenomeno diffuso e dannoso.