HomeCalabria

Tramite un bypass rubava energia elettrica da 5 anni: danno da 6mila euro. Scoperto e denunciato

La polizia ha denunciato un uomo, invalido civile al 100%, per il reato di furto aggravato di elettricità. Secondo le stime, negli ultimi cinque anni sarebbero stati sottratti circa 6.000 euro di energia elettrica

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – La Polizia di Stato ha scoperto un sofisticato furto di energia elettrica in un’abitazione privata, smascherando un sistema ideato per eludere i controlli. Con l’intervento delle Volanti e il supporto dei tecnici Enel, un uomo – invalido civile al 100% – è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Crotone per furto aggravato di elettricità.

Le verifiche hanno rivelato la manomissione della rete: attraverso un bypass, il contatore non registrava i reali consumi. L’espediente, nascosto dietro una parete e studiato per rallentare le misurazioni, ha reso necessario aprire un varco nel muro per smantellare l’impianto illecito. Secondo le stime, negli ultimi cinque anni sarebbero stati sottratti circa 6.000 euro di energia elettrica. La Polizia ha annunciato nuovi controlli nei prossimi giorni anche in altre abitazioni, per contrastare un fenomeno diffuso e dannoso.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, all’Annunziata macchinario per la diagnosi precoce delle retinopatie nei neonati. Unico negli ospedali...

Area Urbana
COSENZA - Nel Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale Annunziata di Cosenza è arrivata una apparecchiatura diagnostica di ultima generazione: si tratta della RET CAM ENVISION....
Sganga

Lutto a Paola: scompare Giorgio Sganga, punto di riferimento ed ex presidente dell’Ordine dei...

Tirreno
PAOLA - È morto questa mattina a Paola, all'età di 82 anni, Giorgio Sganga, professionista stimato e punto di riferimento dei Dottori Commercialisti e...

Tragedia del Raganello, sette anni dopo: il dolore, il peso del passato ed il...

Provincia
CIVITA (CS) - È un giorno triste oggi a Civita e su tutto il Pollino. Sette anni fa, nel nefasto 20 agosto del 2018,...

Minacciava moglie e figlie facendole vivere in uno stato di terrore, arrestato un 40enne

Calabria
GIOIA TAURO (RC) - Un uomo di 40 anni é stato arrestato dalla polizia a Gioia Tauro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati....

«Infrastrutture in Calabria: investimenti per miliardi di euro. Ora servirà visione e programmazione»

Calabria
RENDE - «Il recente via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a interventi strategici per la Calabria – tra cui il raddoppio della...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37030Area Urbana22262Provincia19759Italia7998Sport3846Tirreno2892Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Sganga
Tirreno

Lutto a Paola: scompare Giorgio Sganga, punto di riferimento ed ex...

PAOLA - È morto questa mattina a Paola, all'età di 82 anni, Giorgio Sganga, professionista stimato e punto di riferimento dei Dottori Commercialisti e...
Calabria

«Infrastrutture in Calabria: investimenti per miliardi di euro. Ora servirà visione...

RENDE - «Il recente via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a interventi strategici per la Calabria – tra cui il raddoppio della...
Ros arresti bizia
Calabria

Operazione dei Ros: catturati a Ibiza tre latitanti di spicco della...

IBIZA - I carabinieri del ROS, insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional spagnola, a conclusione di un'articolata attività investigativa internazionale,...
Padre Fedele Viale Magna grecia Cosenza
Area Urbana

La proposta – “Noi Moderati” Cosenza «intitolare Viale Magna Grecia a...

COSENZA - Intitolare viale Magna Grecia a Padre Fedele Bisceglia, scomparso poco meno di una settimana fa e che tanta commozione ha lasciato non...
Marco Perrone e Giuseppe Ciliberti cardiologi
Calabria

Marco Perrone e Giuseppe Ciliberti: due dottori calabresi alla guida dei...

COSENZA - Sono entrambi di origini calabresi il Dott. Marco Perrone, nominato Presidente degli ICOT (Italian Cardiologists of Tomorrow), il gruppo dei giovani cardiologi...
Accoltellato Isola Capo Rizzuto
Calabria

Accoltellato sulla spiaggia di “Le Cannella”. Grave un giovane trasportato in...

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Accoltellato sulla spiaggia di "Le Cannella" a Isola Capo Rizzuto e ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Si...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA