Tragico scontro tra due auto. Morto un 76enne, ferita la moglie e un’altra donna

CITTANNOVA (RC) – Un 76enne è morto a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto intorno all’ora di pranzo nei pressi della Strada provinciale 33, tra Rizziconi e Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. La vittima, Giuseppe Russo, viaggiava a bordo di una Fiat Panda guidata dalla moglie. Per cause in corso di accertamento l’auto della coppia si è scontrata con una Peugeot 2008 nei pressi di contrada Feudotti.

L’uomo purtroppo è morto a causa delle ferite riportate nel violento impatto, mentre la moglie e una 43enne che si trovava alla guida della Peugeot, sono rimaste ferite e trasportate al Pronto Soccorso del vicino ospedale di Polistena. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili urbani e la polizia che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso.